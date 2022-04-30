بولندا أرسلت 200 دبابة إلى أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية

(CNN)-- أرسلت الحكومة البولندية أكثر من 200 دبابة إلى أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحسب ما أفادت به الإذاعة العامة، يوم الجمعة.

وقالت الإذاعة إن بولندا أرسلت إضافة إلى الدبابات، عشرات المركبات القتالية للمشاة ومدافع الهاوتزر وطائرات بدون طيار وقاذفات صواريخ جراد وأنظمة دفاع جوي محمولة.

وقدم أعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت سابق، مساعدات عسكرية لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.

وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للصحفيين إن الولايات المتحدة أنشأت مركز تحكم لتنسيق الشحنات وتسهيل تسليم المساعدة العسكرية لأوكرانيا مع كل من القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في شتوتغارت بألمانيا داخل منطقة القيادة الأمريكية الأوروبية.