لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال عضو البرلمان في حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نيل باريش، السبت، إنه سيستقيل بعد أن اعترف مرتين بمشاهدته لمواد إباحية في مجلس العموم.

وقال باريش لـ"بي بي سي"، إن المرة الأولى التي شاهد فيها المواد الفاضحة كانت حادثًا بعد البحث على الإنترنت عن مركبات زراعية. وقال الرجل البالغ من العمر 65 عامًا إن المرة الثانية كانت متعمدة و "لحظة جنون".

حكومة جونسون غارقة في العديد من الفضائح، قبل أيام فقط من الانتخابات المحلية الحاسمة. وتم تغريم رئيس الوزراء نفسه من قبل الشرطة لخرقه قواعد كورونا الخاصة به خلال إغلاق عام 2020، ويواجه تحقيقًا فيما إذا كان قد ضلل البرلمان بشأن الحفلات في مقر الحكومة.

وفي الأسبوع الماضي، اتُهم حزبه بكراهية النساء، بعد أن زعم أحد نوابه بشكل مجهول لإحدى الصحف أن أنجيلا راينر، نائب زعيم حزب العمال المعارض، شتت انتباه جونسون في مجلس العموم بوضع قدم على قدم، على غرار شخصية شارون ستون في فيلم "Basic Instinct".

واعترف باريش يوم السبت بأن سلوكه في البرلمان كان "خاطئا تمامًا. كان الموقف أنني، بشكل مضحك بما فيه الكفاية، كانت الجرارات هي التي كنت أنظر إليها. ولذا دخلت إلى موقع ويب آخر يحمل اسمًا مشابهًا إلى حد كبير. وشاهدته قليلاً وهو ما لم يكن يجب أن أفعله".

"أكبر الجرائم التي ارتكبتها هي أنني شاهدت في مناسبة أخرى للمرة الثانية. وكان ذلك متعمدًا".

ووصفها بأنها "لحظة جنون وخاطئة تمامًا".

وقالت جمعية المحافظين المحلية للسياسي في دائرة تيفرتون وهونيتون، في غرب إنجلترا، في بيان السبت: "نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكر نيل باريش على خدمته لمجتمعاتنا على مدار الاثني عشر عامًا الماضية. نحن نؤيد قراره باتخاذ" قرار الاستقالة.