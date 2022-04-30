(CNN)-- قال متحدث باسم رئيس البرلمان البريطاني، الجمعة، إن عضو البرلمان عن حزب المحافظين، نيل باريش، تمت إحالته إلى لجنة المعايير بمجلس العموم للتحقيق معه بشأن مزاعم مشاهدته مواد إباحية في البرلمان.

وأضاف المتحدث، في بيان أرسل إلى CNN، أنه تم تعليق عضوية النائب في حزب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بانتظار نتيجة ذلك التحقيق بشأن تلك المزاعم.

وأعربت مجموعة من البرلمانيات لزعيم نواب حزب المحافظين، هذا الأسبوع، عن شكوى من التمييز الجنسي في البرلمان، واشتكت إحداهن من أن زميلًا كان يشاهد مواد إباحية بجوارهن داخل مجلس العموم.

واتهمت زعيمة حكومة الظل ثانجام ديبونير، في بيان أرسل إلى CNN، حزب المحافظين بـ"محاولة التستر على السلوك المثير للاشمئزاز".

وقالت الحكومة البريطانية، الخميس، إنها بدأت تحقيقا بشأن تلك المزاعم، مضيفة أن رئيس كتلة المحافظين البرلمانية "سيتخذ الإجراء المناسب" عند الانتهاء من هذا التحقيق.

ومن جانبه، قال النائب نيل باريش، الذي يرأس لجنة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، في بيان، إنه "أحال نفسه إلى المفوض البرلماني للمعايير في مجلس العموم"، وأضاق: "سوف أتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق، وأثناء استمراره، سأستمر في أداء واجباتي بصفتي كنائب".