شاهد ما الذي قاله بوتين لوزير دفاعه حول القتال في ماريوبول

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال قائد في فوج آزوف، أحد الجنود الأوكرانيين المحاصرين في مصنع الصلب في آزوفستال في مدينة ماريوبول، إنه تم إجلاء بعض المدنيين من المصنع بعد وقف إطلاق النار.

وقال النقيب سفياتوسلاف بالامار، نائب قائد فوج آزوف، إن وقف إطلاق النار، الذي كان من المفترض أن يبدأ في الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي، انتهى في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقال: "حتى الآن، هذه هي الحقيقة، كلا الجانبين يتبعان نظام وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن قافلة الإجلاء تأخرت كثيرًا، موضحًا أنه "منذ السادسة صباحًا، ونحن ننتظر وصول قافلة الإجلاء التي لم تصل إلا في الساعة 6:25 مساءا".

وأضاف: "لقد أحضرنا 20 مدنيًا إلى نقطة الالتقاء المتفق عليها، وتمكنا من إنقاذهم من تحت الأنقاض. هؤلاء نساء وأطفال. ونأمل أن يذهب هؤلاء الأشخاص إلى الوجهة المتفق عليها، وهي زابوريزهزيا، المنطقة التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وقال بالامار: "حتى الآن عملية الإنقاذ مستمرة ويقوم بها جنود آزوف ونحن ننقذ المدنيين من تحت الأنقاض".

وقال في رسالة بالفيديو على قناة تلغرام التابعة للفوج "هؤلاء هم نساء وأطفال وكبار".

وتابع: "نأمل في تمديد هذه العملية بشكل أكبر وسننجح في إجلاء جميع المدنيين".

"أما بالنسبة للجرحى - أولئك الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة - فمن غير الواضح لنا سبب عدم إجلائهم وعدم مناقشة إجلائهم إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا"، بحسب بالامار

وقالت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية في وقت سابق السبت، إن مجموعة من المدنيين غادرت مصنع الصلب. وأخبر مراسل في الموقع "تاس" أن إجمالي 25 شخصًا قد خرجوا، من بينهم ستة أطفال دون سن 14 عامًا.

يُعتقد أن هناك مئات الأشخاص داخل مجمع الصلب، بينهم العشرات أصيبوا خلال قصف روسي مكثف على مدى الأسابيع العديدة الماضية. تظهر أحدث صور الأقمار الصناعية للمصنع أن العديد من مبانيه قد تحولت إلى أنقاض.

وقال المدافعون عن مصنع آزوفستال إن الهجمات التي وقعت ليلة الأربعاء استهدفت المستشفى المؤقت داخل المجمع، مما أدى إلى زيادة عدد الجرحى بشكل كبير.