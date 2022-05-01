صورة معارض لأردوغان مع رئيس الـCIA تشعل تكهنات

فتح الله غولن لـCNN: الانقلاب بتركيا فيلم هوليوودي لعن الله من شارك فيه.. وليشنقوني إذا ثبت ضلوعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، صورة لأنس كانتر، المعارض التركي وأحد أشد منتقدي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع ويليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA".

Had a great conversation with the Director of @CIA William J. Burns Thank you for your friendship https://t.co/qGGHympg4o

الصورة المتداولة نشرها أنس على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "أجريت محادثة رائعة مع مدير CIA وليام جيه بيرنز.. شكرا على صداقتك".

This pic is a shame no matter the explanation would be. And telling either of two things: CIA chief Burns doesn’t know anything about Turkey&Fetullah Gulen; CIA chief Burns doesn’t care about what he knows about Turkey&Fetullah Gulen!! https://t.co/DqBBiv7zak

ومن بين من تفاعل عل الصورة كان، هاكان كوبور، رئيس مكتب وكالة أنباء الأناضول التركي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث قال بتغريدة: "هذه الصورة عار بصرف النظر عن التفسير.."

وتابع الإعلامي التركي في التغريدة ذاتها أن الصورة "تقول أحد أمرين: رئيس وكالة المخابرات المركزية بيرنز لا يعرف أي شيء عن تركيا وفتح الله غولن.. رئيس وكالة المخابرات المركزية بيرنز لا يهتم بما يعرفه عن تركيا وفتح الله غولن !!".

ويذكر انه وفي عام 2017، ألغت السلطات التركية جواز سفر كانتر واتهمته بتمويل جماعة إرهابية، بإشارة على منظمة فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا العام 2016.