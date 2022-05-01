الجيش الأمريكي يعوض إيطالية بكعكة عيد ميلاد سرقها جنوده قبل 77 عامًا

(CNN)-- سلّم الجيش الأمريكي كعكة عيد ميلاد جديدة لامرأة إيطالية، بالضبط بعد 77 عامًا من قيام الجنود الأمريكيين الذين يقاتلون في قريتها المحلية بتناول الكعكة التي تم صنعها في عيد ميلادها الثالث عشر.

قدم الرقيب بيتر واليس والعقيد ماثيو جوملاك إلى ميري ميون كعكة مغطاة بالثلج تعلوها فواكه طازجة يوم الخميس، وفقًا للموقع الرسمي للجيش الأمريكي.

أقيم الحفل قبل عيد ميلاد ميون التسعين في 29 أبريل/ نيسان، واستضافه المسؤولون الإيطاليون في حديقة جيارديني سالفي في قلب فيتشنزا بإيطاليا.

كعكة مسروقة

في 28 أبريل/ نيسان 1945، قاتلت القوات الأمريكية من فرقة المشاة 88 ضد الجنود الألمان في المدينة الواقعة شمال شرق إيطاليا.

كانت ميون بالكاد مراهقة عندما ذهبت المعركة إلى قريتها سان بيترو. عندما فتح الجنود الألمان النار بالقرب من مزرعتها، اختبأت مع والدتها في العلية.

عندما استيقظت في صباح اليوم التالي، كانت القوات الأمريكية قد أخذت كعكة عيد الميلاد المخبوزة حديثًا التي تركتها والدتها لها على عتبة النافذة.

مسحت ميون الدموع من عينيها بينما شاهد المئات من المتفرجين بمن فيهم جنود أمريكيون وإيطاليون ومحاربون قدامى وشرطة وسكان محليون التبادل العاطفي.

قالت ميون: "غدًا، سنأكل تلك الحلوى مع جميع أفراد عائلتي الذين يتذكرون هذا اليوم الرائع الذي لن أنساه أبدًا".