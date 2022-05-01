شاهد ما الذي قاله بوتين لوزير دفاعه حول القتال في ماريوبول

لفيف، أوكرانيا (CNN)-- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، إن اللجنة تعمل مع الأمم المتحدة في عملية جارية لنقل الأشخاص في ماريوبول ومصنع آزوفستال للحديد المحاصر.

وأكدت لجنة الصليب الأحمر أن عملية الممر الآمن جارية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأطراف النزاع.

بدأت قافلة إجلاء المدنيين في 29 أبريل/ نيسان، حيث قطعت حوالي 230 كيلومترًا ووصلت إلى المصنع في ماريوبول صباح السبت بالتوقيت المحلي.

وأصرت اللجنة على أنه لا يمكن تبادل التفاصيل إلا بعد أن يسمح الوضع بذلك، حيث أن ذلك قد يعرض سلامة المدنيين والقافلة لخطر شديد.

وقال مجلس مدينة ماريوبول، الأحد، إن هناك "فرصة" لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وحثّ المجلس الناس على التجمع الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (9 صباحًا بالتوقيت الشرقي) بالقرب من مركز تسوق يسمى "Port City" لإجلائهم إلى المنطقة الجنوبية من زاباروجيا.

وقال المجلس على تليغرام: "إذا كان لديك أقارب أو معارف في ماريوبول، فحاول الاتصال بهم بكل الطرق. اتصل وأرسل رسالة نصية وقل إنه من الممكن الذهاب إلى زاباروجيا، حيث يكون الوضع آمنًا".

وأضاف: "نصلي لكي يعمل كل شيء".

ذكرت قناة تليغرام المحلية في وقت سابق أنه حتى الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، سيفتح "ممر أخضر" للمواطنين الراغبين في دخول الأراضي "التي يسيطر عليها العدو في منطقة كامينسكي".

لا يزال هناك حوالي 100,000 شخص في ماريوبول، على الرغم من تضرر معظم المدينة بشدة بسبب أسابيع من القصف والغارات الجوية من قبل القوات الروسية.

وماريوبول هي موطن لمصنع آزوفستال للصلب، الذي تعرض لقصف روسي مكثف في الأسابيع الأخيرة. ويعتقد أن مئات الأشخاص، من بينهم العشرات أصيبوا، موجودون داخل مجمع صناعة الصلب.

في وقت سابق الأحد ، ذكرت وكالات الأنباء الحكومية الروسية ، أنه تم إجلاء 46 مدنيًا من محيط المصنع، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية.

وجاءت تقاريرهم بعد تعليقات من قائد أوكراني داخل المصنع قال إن بعض المدنيين تم إجلائهم من مصانع الصلب بعد تطبيق وقف إطلاق النار.

وقال النقيب سفياتوسلاف بالامار إنه كان من المأمول أن يتوجه هؤلاء المدنيون ، وجميعهم من النساء والأطفال ، إلى "الوجهة المتفق عليها" لزابوريزهزهيا.