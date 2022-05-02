عيد الفطر.. بايدن وزوجته يوجهان رسالة للاجئين حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل، بيانا، السبت، بمناسبة عيد الفطر تحدثا فيه عن اللاجئين والنازحين واستبشرا بمستقبل أفضل.

وقال الثنائي في بيان لهما صباح العيد: "هذه السنة، وفي الوقت الذي نحتفل فيه بعيد الفطر، نبقي في قلوبنا ملايين الأشخاص النازحين واللاجئين حول العالم الذين يقضون هذه المناسبة المقدسة منفصلين عن عائلاتهم وغير متيقنين حول مستقبلهم، لكنهم متمسكين بالأمل بمستقبل أفضل"، حسب قولهما.

وأضاف جو وجيل بايدن: "كأمة يجب أن نحفاظ على إيماننا بأولئك الذين يطلبون جياة أفضل، وأن نعلي التزامنا بان نكون منارة للأمل للناس المضطهدين حول العالم".

ويحتفل المسلمون حول العالم بعيد الفطر الذي يمر للمرة الثانية في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.