أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أصبح رأي الأغلبية في المحكمة الأمريكية العُليا حول مشروع قرار يمنع المرأة من حقها في الإجهاض مساء الإثنين.

ونشرت صحيفة "Politico" مسودة رأي بعد أن حصلت وصادقت عليها، ما يمثل انتصارا كبيرا للحركة المحافظة التي عملت على ذلك منذ عقود ونتج عنها إدانة فورية ودعوات لرد الفعل من جانب مجموعات ليبرالية وطبية وقادة ديموقراطيين بالإضافة إلى اندلاع مظاهرات أمام مبنى الحكمة العُليا.

وتسببت مسودة رأي الأغلبية، التي كتبها المحافظ، القاضي سامويل أليتو، والتي انتقدت القرار المصيري المعروف باسم "Roe V Wade" الصادر عام 1973، واصفة حق الإجهاض بالقرار الخاطئ.

وقالت الصحفية إن الجدل حول المسودة بدأ يدور منذ فبراير/شباط الماضي لكن الرأي النهائي ليس من المتوقع أن يصدر قبل يونيو/حزيران المقبل وقد تتغير الأصوات واللغة قبل نشر الآراء رسميا.

ولم تتمكن CNN من التأكد من صحة الوثيقة بشكل مستقل ورفض المتحدث باسم المحكمة العُليا التعليق.

ولكن إذا مضت المحكمة قُدما بهذا القرار في الأسابيع المقبلة سيُسبب ذلك تغييرا كبير في حياة الأمريكيين والقانون الأمريكية وتضرب مثالا واضحا بحجم القوة التي استمدها التيار المحافظ من الرئيس السابق دونالد ترامب وكيف سيغير هذا التيار المجتمع العقود المقبلة.