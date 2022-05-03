مقديشو، الصومال (CNN)-- مع احتفال الصوماليين بعيد الفطر لليوم الثاني، قال شهود ومسؤولون إن جماعة الشباب الإرهابية المرتبطة بالقاعدة شنت هجومًا فجرًا على قاعدة عسكرية كبيرة تضم قوات الاتحاد الأفريقي.

وقال العقيد موسى حسن، وهو قائد عسكري صومالي في منطقة شبيلي الوسطى، لشبكة CNN، إن مسلحين مدججين بالسلاح من حركة الشباب هاجموا القاعدة البوروندية في الباراف، على بعد حوالي 160 كيلومترًا شمال العاصمة مقديشو، من اتجاهات مختلفة في وقت مبكر يوم الثلاثاء.

وقال حسن إن انتحاريًا بسيارة ملغومة اقتحم البوابات الرئيسية للقاعدة، مما سمح للمقاتلين بدخول المعسكر، حيث اشتبكوا في قتال عنيف مع جنود الاتحاد الأفريقي لمدة ساعة تقريبًا. تقع القاعدة على طول الطريق الرئيسي الذي يربط مقديشو بالأجزاء الشمالية من البلاد.

وزعمت حركة الشباب في بيان نُشر على مواقع إلكترونية تابعة لها، أن مقاتليها قتلوا 59 جنديًا أثناء سيطرتهم على القاعدة، لكن السلطات لم تؤكد هذه المزاعم ولا عدد الضحايا المحتملين. وهذه هي المرة الثانية التي تغزو فيها الجماعة الإرهابية المعسكر هذا العام.

وقال هاوو علي، أحد السكان المحليين، لـCNN عبر الهاتف: "استيقظنا هذا الصباح على انفجار هائل وإطلاق نار كثيف على قاعدة للجيش البوروندي في الباراف والتي تعرضت للهجوم من عدة اتجاهات ولا نعرف عدد الجنود الذين قتلوا لكننا رأينا ألسنة دخان وألسنة نيران".

تواصلت شبكة CNN مع بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، المعروفة رسميًا باسم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم)، للتعليق على الهجوم.

يأتي الهجوم في الوقت الذي أدى فيه الصومال اليمين الدستورية للبرلمان الجديد في 14 أبريل/ نيسان، ومن المتوقع إجراء انتخابات رئاسية في وقت لاحق من هذا العام، بعد أكثر من عام من التأخير بسبب الأزمة السياسية. لم يتم تحديد موعد محدد للانتخاب.

وزاد الوضع السياسي في البلاد تعقيدًا بسبب الصراع على السلطة بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي والرئيس محمد عبد الله محمد، مما ساهم في تأجيل الانتخابات.

كانت حركة الشباب الصومالية، التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية أجنبية في مارس/ آذار 2008، تقاتل منذ سنوات للإطاحة بالحكومة المركزية وإرساء قاعدة تستند إلى تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية. وواصلت شن هجمات في مقديشو وأماكن أخرى بشكل متكرر، على الرغم من الجهود الحكومية والدولية لوقفها.