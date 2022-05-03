زيلينسكي: روسيا نسيت كل دروس الحرب العالمية الثانية

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا "نسيت كل دروس الحرب العالمية الثانية"، عقب تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، التي زعم فيها أن لأدولف هتلر "دم يهودي وأن أكثر الناس معاداة للسامية هم عادة يهود".

وأضاف زيلينسكي، في خطاب، الاثنين، أن "مثل هذا التوجه المعاد للسامية من قبل وزيرهم يعني أن روسيا قد نسيت كل دروس الحرب العالمية الثانية أو ربما لم يدرسوها قط".

وأثارت تصريحات لافروف أيضًا رد فعل غاضبًا من إسرائيل، حيث وصفها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بأنها "لا تُغتفر وشائنة"، مضيفًا أن "اليهود لم يقتلوا أنفسهم في الهولوكوست".

وقال الرئيس الأوكراني: "بالطبع، هناك فضيحة كبيرة في إسرائيل اليوم فيما يتعلق بهذه الكلمات، ومع ذلك، لا أحد يسمع اعتراضات أو أعذار من موسكو، هناك صمت".

وأضاف: "كيف يمكن قول هذا عشية ذكرى الانتصار على النازية؟ تعني هذه الكلمات أن كبير الدبلوماسيين الروس يلقي باللوم على الشعب اليهودي في جرائم النازية".