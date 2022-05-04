(CNN)--أعلن انفصاليون موالون لروسيا فيما يسمى بـ"جمهورية دونيتسك الشعبية" المدعومة من موسكو، الاثنين، فتح تحقيقا جنائيا ضد رجلين بريطانيين ومواطن مغربي تم القبض عليهما أثناء قتالهما المزعوم لصالح أوكرانيا.

وكانت شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق، أن المواطنين البريطانيين شون بينر وأيدان دانييل جون مارك أسلين قد ألقي القبض عليهما من قبل القوات الروسية في منتصف أبريل/ نيسان في ماريوبول كما يبدو أن رجلا ثالثا، وهو مواطن مغربي، قد تم القبض عليه.

وزعم مكتب المدعي العام بـ"جمهورية دونيتسك"، أن الثلاثة عملوا كـ"مرتزقة وقاموا بعمليات عسكرية"ضد الجمهورية الانفصالية.

وأكدت عائلتي بينر وأسلن، في وقت سابق لـCNN، أن الاثنين كانا يخدمان مع البحرية الأوكرانية وليسا مرتزقة.