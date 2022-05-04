ماذا يعني إعلان بوتين الحرب على أوكرانيا في تاريخ 9 مايو؟.. مراسلة CNN تشرح السبب

(CNN)-- قال رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي إن العالم أصبح "أكثر اضطرابا"، وأن احتمالات نشوب صراع دولي كبير بين القوى العظمى "آخذة في الازدياد".

وأضاف ميلي، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن ميزانية الدفاع، الثلاثاء: "نحن ندخل عالما أصبح أكثر اضطرابا، واحتمالات نشوب صراع دولي كبير بين القوى العظمى آخذة في الازدياد وليس التناقص".

وتابع أن "العالم يشهد الآن، ونحن نجلس هنا، أكبر تهديد للسلام والأمن في أوروبا وربما العالم شهدته خلال الـ42 عامًا التي أمضيتها في الخدمة العسكرية مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا".

وقال رئيس الأركان الأمريكي: "الغزو الروسي لأوكرانيا لا يهدد بتقويض السلام والاستقرار الأوروبيين فحسب، بل السلام والاستقرار العالميين اللذين حارب والدي وأجيال من الأمريكيين بشدة للدفاع عنه".

ووصف الولايات المتحدة بأنها "تمر بنقطة انعطاف جيوستراتيجية حرجة للغاية وتاريخية، حيث يتعين على الجيش الأمريكي الحفاظ على الاستعداد والتحديث للمستقبل في نفس الوقت"، وأضاف: "إذا لم نفعل ذلك، فإننا نجازف بأمن الأجيال القادمة".

وقال: "نحن الآن نواجه قوتين عالميتين: الصين وروسيا، لكل منهما قدرات عسكرية كبيرة، وكلاهما يعتزم تغيير النظام الحالي القائم على القواعد بشكل أساسي".

وخاطب النواب الأمريكيين بقوله إن "جيشكم على استعداد للحفاظ على السلام والاستقرار في القارة الأوروبية، السلام الذي يضمن الاستقرار العالمي والنظام الدولي حيث يمكن لجميع الدول أن تزدهر بسلام".