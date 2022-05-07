أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- ارتفع عدد القتلى بعد الانفجار الذي وقع في فندق ساراتوجا في هافانا، الجمعة، إلى 26، وفقا لموقع كوباديباتي الحكومي على الإنترنت.

وقالت وسائل إعلام رسمية في كوبا في وقت مبكر من يوم السبت إن فرق الإنقاذ حددت هوية 22 من بين 26 ضحية وأربعة من القتلى أطفال.

وقال السكرتير الأول للحزب الشيوعي الكوبي في هافانا، لويس توريس إيريبار، إن عملية البحث في الموقع بطيئة لأن "الأمر يتعلق بالبحث عن الجثث والناجين"، وفقًا لموقع غرانما الرسمي الكوبي.

وقال توريس إن جميع الوكالات تشارك في هذه الجهود. "لدينا خرائط الفندق، والتكنولوجيا التي تركز عليها البلاد في البحث".

وأوضح توريس قائلاً: "نقوم باستكشاف الجزء الداخلي من الفندق حيث يُفترض وجود متوفين"، مضيفًا أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى جميع المناطق داخل الفندق.

وشكر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عمال الإنقاذ واستجابتهم السريعة يوم السبت. وقال "أعظم تقدير لقوات الإنقاذ التي لم تهدأ في البحث عن ناجين من فندق ساراتوجا ومحيطه. إنهم أبطالنا في هذه الساعات العصيبة".

وكتبت دياز كانيل على موقع تويتر "أريد أن أبرز السرعة التي تم بها حشد السكان والمؤسسات. ساد التضامن".