دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، الجمعة، على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، تعيين كارين جان بيير متحدثة باسم البيت الأبيض خلفا لجين ساكي، وستصبح جان بيير امرأة سوداء مثلية تشغل هذا المنصب.

وقال عبدالله، عبر حسابه على تويتر: "لأول مرة في تاريخ أمريكا، المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض الأمريكي امرأة سوداء فخورة بأصولها الأفريقية ومن الجنس المثلي/سحاقية وفخورة بمثليتها".

وأضاف: "ستكون كارين جان بيير مع الرئيس في حله وترحاله وستواجه الطاقم الصحفي وسيستمع العالم لما تقول بحرص شديد ولا يعنيه سوادها أو مثليتها".

وكان الرئيس الأمريكي قال، في بيان عن كارين جان بيير إنها "لن تسهم بالخبرة والموهبة والنزاهة اللازمة لهذه المهمة الصعبة فحسب، بل ستواصل قيادة الطريقة التي يتم بها التواصل خلال عمل إدارة بايدن و هاريس نيابة عن الشعب الأمريكي".

وأضاف أن "جين ساكي قد وضعت معيارًا لإعادة اللياقة والاحترام إلى غرفة الإحاطة الصحفية بالبيت الأبيض".

وستبدأ جان بيير رسميًا مهمتها في آخر يوم عمل لساكي في 13 مايو/ آيار.

وذكرت شبكة CNN في أبريل/ نيسان أن جين ساكي كانت تخطط لترك منصبها لتعمل في شبكة MSNBC.

وكانت جان بيير أصبحت في مايو الماضي، ثاني امرأة سوداء في التاريخ تعقد المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض وعملت في فريق الاتصالات منذ أن تولى بايدن منصبه وقبل ذلك كانت مستشارة لحملته.

وقالت ساكي، عبر حسابها على تويتر، إنها "ممتنة للرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن"، ووصفت جان بيير بأنها "امرأة رائعة"، مشيرة إلى أنها ستكون أول شخص من السود والمثليين تعمل كناطقة باسم البيت الأبيض.

وأضافت ساكي: "التمثيل مهم وستعطي صوتًا للكثيرين، ولكنها أيضًا تجعل الكثيرين يحلمون بما هو ممكن حقًا"، وتابعت: "لا أطيق الانتظار حتى أرى تألقها لأنها ستجلب أسلوبها الخاص وتألقها ورشاقتها إلى المنصة".