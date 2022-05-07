دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجوقة الجيش الأوكراني والأنشودة التي نشرتها لتهنئة المسلمين بعيد الفطر مطلع مايو/ أيار الجاري.

جزا الله بوتين كل خير الذي جعلهم يعترفون بالإسلام 🤲 ☺️ https://t.co/VhLWWgi7YS

وتنشد الجوقة في مقطع الفيديو المتداول أنشودة "اللهم صل على محمد" الأمر الذي اثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عنها الرئيس، فلاديمير بوتين في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/ شباط الماضي وسط حالة ترقب لخطاب بوتين بيوم النصر الذي يصادف الـ9 من مايو/ أيار وما يمكن أن يعلن عنه حول أوكرانيا.

وقال محللون ومسؤولون غربيون سابقًا إنهم يعتقدون أنه في 9 مايو، بعد أكثر من شهرين من وصف الغزو الأوكراني بأنه "عملية عسكرية خاصة" ، يمكن لبوتين أن يعلن الحرب رسميًا من أجل تجميع المزيد من القوات في الـ9 مايو وهو التاريخ الذي تحيي فيه روسيا ذكرى هزيم البلاد للنازيين في عام 1945.

المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال في رد على سؤال سابق من CNN إنه لا توجد فرصة لإعلان بوتين الحرب على أوكرانيا في 9 مايو، يوم النصر لروسيا، ورفض هذه التقارير ووصفها بأنها "هراء" رافضا في الوقت ذاته تقارير أن بوتين قد يستغل هذه الذكرى لإعلان التعبئة العامة.