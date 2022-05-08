بايدن يثير ضجة بحديث عن "الإمام المخفي" بالإسلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات تطرق فيها إلى "الإمام المخفي" في الإسلام على حد تعبيره.

🛑بايدن: أدركت أنني أعلم القليل عن تفاصيل الإسلام، أعرف القليل ولكن لم أعرف الفرق، لم أعرف الإمام الخفي "المهدي "لذلك وظفت بروفيسور . 🛑تعليق : أهلًا بك في قم لتكمل مسيرة الملالي الشيطانية .. https://t.co/cErRmIC0RC

وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول: "أدركت أنني أعلم القليل عن تفاصيل الإسلام، أعرف القليل ولكن لم أعرف الفرق، لم أعرف الإمام المخفي وعليه وظفت بروفيسورا.."

ما هو المهدي المنتظر عند السنة والشيعة؟

من المعروف لدى العالم الإسلامي بشقيه السني والشيعي أن هنالك أموراً غيبية في وقت حدوثها لكنها حتمية ويقينية لدى الكثيرين وهي تندرج تحت مفهوم أشراط الساعة. أحد هذه الأمور المتفق عليها لدى معظم المسلمين هو خروج المهدي المنتظر. فالسنة والشيعة يتفقون على أنهم يرونه مخلصاً وحاكماً عادلاً من السلالة الهاشمية وممهداً لخروج المسيح عيسى ابن مريم، وفقا لمقال رأي كتبه لـCNN سابقا، سلمان الأنصاري.

أما الاختلاف الجوهري بين السنة والشيعة في هذا الشأن هو أن الشيعة يؤمنون بحياة ووجود هذا المهدي في سرداب معين وسيخرج حينما يحين وقت خروجه. بينما يرى السنة بأنه شخص عادي وبأنه شخصيا لا يعلم بأنه هو المهدي حتى يبايعه الناس على ذلك، وفقا للأنصاري.