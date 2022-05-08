"بوش الذي غزا العراق يشجب بربرية بوتين".. وصف بوش لزيلينسكي بـ"تشيرتشل" العصر يثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على وصف الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأبن، للرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي بأنه "ونستون تشيرتشل" العصر.

جاء ذلك الوصف في تعليق على صورة لبوش وزيلنسكي نشرها بوش الأبن على صفحته المعرفة بموقع مشاركة الصور "انستغرام".

وقال بوش في تعليق على الصورة: "تشرفت بقضاء بضع دقائق بالحديث مع الرئيس زيلينسكي - ونستون تشرشل في عصرنا - هذا الصباح. وشكرت الرئيس على قيادته ومثاله والتزامه بالحرية، وأحييت شجاعة الشعب الأوكراني".

وتابع بوش في تعليقه: "أكد لي الرئيس زيلينسكي أنهم لن يترددوا في معركتهم ضد همجية بوتين والبلطجة.. الأمريكيون موحدون بثباتهم ومرونتهم. سنواصل الوقوف مع الأوكرانيين وهم يدافعون عن حريتهم".

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