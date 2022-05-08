هذا ما قاله جورج بوش عن ترامب وبايدن خلال حفل التنصيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على وصف الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأبن، للرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي بأنه "ونستون تشيرتشل" العصر.

جاء ذلك الوصف في تعليق على صورة لبوش وزيلنسكي نشرها بوش الأبن على صفحته المعرفة بموقع مشاركة الصور "انستغرام".

بوش الإبن تحدث مع زيلينسكي وقال إنه - أي زيلينسكي - هو تشرشل العصر الحديث ، لأنه يقف صامدا ضد بربرية ولصوصية بوتين بوش ، الذي غزا واحتل دولة العراق بأدلة مزوّرة ، يشجب بربرية بوتين الذي غزا اوكرانيا بوش يشبه - في كثير من الوجوه - اللص الذي يلقي محاضرة عن النزاهة والأمانة https://t.co/AcdLDFSPjE

وقال بوش في تعليق على الصورة: "تشرفت بقضاء بضع دقائق بالحديث مع الرئيس زيلينسكي - ونستون تشرشل في عصرنا - هذا الصباح. وشكرت الرئيس على قيادته ومثاله والتزامه بالحرية، وأحييت شجاعة الشعب الأوكراني".

الرئيس الأمريكي السابق #جورج_بوش (الابن) يدعم رئيس #أوكرانيا زيلينسكي، ويصفه بـ "تشرشل" هذا العصر. https://t.co/so9EicSn5B

وتابع بوش في تعليقه: "أكد لي الرئيس زيلينسكي أنهم لن يترددوا في معركتهم ضد همجية بوتين والبلطجة.. الأمريكيون موحدون بثباتهم ومرونتهم. سنواصل الوقوف مع الأوكرانيين وهم يدافعون عن حريتهم".