روسيا تستعرض قوتها العسكرية.. ماذا تخبئ لأوكرانيا في يوم 9 مايو؟

هجمات روسية لا هوادة فيها.. وقائد أوكراني من داخل المصنع: سنقاتل طالما هناك حاجة للقتال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرت جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي، زيارة غير علنية إلى أوزهورود في أوكرانيا، الأحد، وهي مدينة صغيرة تقع في أقصى جنوب غرب البلاد.

في مدرسة تحولت الآن إلى مسكن مؤقت للنازحين الأوكرانيين، التقت جيل بايدن مع سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا، التي لم تر علانية منذ بداية الحرب في 24 فبراير/ شباط.

سيدة أمريكا الأولى هي آخر شخصية أمريكية رفيعة المستوى لأول فرد من اسرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تزور البلاد التي مزقتها الحرب في الأسابيع الأخيرة.

"أردت أن أحضر في عيد الأم"، قالت بايدن لنظيرتها الأوكرانية، عندما كانتا تجلسان على منضدة صغيرة في فصل دراسي للمدرسة السابقة التي أصبحت الآن ملاذًا مؤقتا لإسكان النازحين، بما في ذلك 48 طفلا.

وقالت: "اعتقدنا أنه كان مهمًا أن نُظهر للشعب الأوكراني أن هذه الحرب يجب أن تتوقف. وهذه الحرب وحشية. شعب الولايات المتحدة يقف إلى جانب شعب أوكرانيا".

زيلينسكا التي أرسلت خطابًا عن الغزو الروسي إلى بايدن في وقت سابق، قد تبادلت المراسلات في الأسابيع الأخيرة، حسب مسؤولين أمريكين تحدثوا لشبكة CNN.