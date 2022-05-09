دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، ضجة على منصة "تويتر"، بتغريدة غامضة، جاءت بعد بضع دقائق من تغريدة أخرى قال إنها رسالة من رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين إلى الإعلام الروسي هدد فيها بمحاسبة ماسك.

وقال ماسك، في تغريدة تفاعل معها مئات الآلاف من المغردين: "إذا مت في ظروف غامضة، فإنه من الجيد معرفتكم جميعا".

وكان من المعلقين على تغريدته والدته ماي ماسك التي وصفت ما كتبه بأنه "ليس مضحكًا"، ليرد ماسك قائلا: "آسف! سأبذل قصارى جهدي لأبقى على قيد الحياة".

@mayemusk Sorry! I will do my best to stay alive.

وسبق هذه التغريدة تغريدة أخرى لماسك تضمنت صورة مما قاله روغوزين عن تزويد ماسك لأوكرانيا بنظام "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية مجانا.

وذكر روغوزين أن "إيلون ماسك متورط في دعم القوات الفاشية في أوكرانيا بمعدات اتصال عسكرية. ولهذا، يا إيلون، سوف تُحاسب كشخص بالغ، مهما لعبت دور الأحمق".