بوتين في احتفالات "يوم النصر": الغرب كان يستعد لغزو أرضنا

موسكو، روسيا (CNN)-- اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، الدول الغربية بأنها كانت تستعد لغزو الأراضي الروسية، معتبرا أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وجهت "ضربة استباقية للعدوان".

وقال بوتين، في كلمته لقوات بلاده، بمناسبة "يوم النصر" الذي تحتفل به روسيا سنويا في 9 مايو/أيار لإحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية عام 1945: "أنتم اليوم تدافعون عما حارب من أجله أجدادكم وأجداد أجدادكم". وأضاف: "واجبنا أن نفعل كل شيء حتى لا يتكرر رعب الحرب العالمية مرة أخرى."

وتابع الرئيس الروسي بالقول إن التدخل في أوكرانيا ضروري لأن الغرب كان يخلق "تهديدات بجوار حدودنا" و"يستعد لغزو أرضنا".

وصرح بوتين بأن "الغرب لا يريد سماع مقترحات روسيا للحوار"، وقال إن "دول الناتو لم ترغب في الاستماع إلينا"، مضيفًا أن ذلك يعني "أن لديها خططًا مختلفة للغاية ويمكننا رؤية ذلك". وتابع بالقول: "روسيا أعطت رفضا استباقيا للعدوان، لقد كان قرارا قسريا وسياديا".