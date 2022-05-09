أثاروا غضب بايدن.. مسؤولون أمريكيون يسرّبون معلومات سرية عن الحرب الأوكرانية إلى صحفيين

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أخبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤخرًا كبار مسؤولي الأمن القومي أن التسريبات حول مشاركة معلومات الاستخبارات الأمريكية مع الأوكرانيين ليست مفيدة ويجب أن تتوقف، وفقًا لمسؤول مطلع على المحادثة.

في الأسبوع الماضي، بعد أن نفى البيت الأبيض تقديم معلومات استخباراتية مباشرة إلى الأوكرانيين "بقصد قتل الجنرالات الروس"، تحدث بايدن بشكل منفصل مع وزير الدفاع لويد أوستن، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز، ومدير المخابرات الوطنية أفريل هينز.

وقال أحد المسؤولين إنه أخبرهم أنه ليس من المفيد نشر معلومات حول ما تشاركه الولايات المتحدة مع القوات الأوكرانية التي تقاتل الغزو الروسي، وأكد أن التسريبات المتعلقة بهذه المعلومات يجب أن تتوقف.

وتم الإبلاغ عن رسالة بايدن إلى كبار مسؤولي الأمن القومي لأول مرة من قبل NBC News.

كان المسؤولون الأمريكيون صريحين بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الأوكرانيين، لكنهم قالوا أيضًا إن هناك خطًا في ما يتم مشاركته معهم.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأسبوع الماضي إنه بالإضافة إلى إرسال أسلحة إلى ساحة المعركة، قدم المسؤولون معلومات استخباراتية "لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم".