زيلينسكي يكرم أشهر كلب في أوكرانيا لدوره في مواجهة الحرب الروسية

كييف، أوكرانيا (CNN)-- كرم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أشهر كلب في البلاد، يُدعى "باترون"، لدوره في مواجهة الحرب الروسية.

أصبح الكلب "باترون"، وهو من سلالة "جاك راسل"، رمزا وطنيا منذ الغزو الروسي لعمله مع فرق التخلص من الألغام والمفرقعات في مدينة تشيرنيهيف الشمالية، حيث شارك في الكشف عن العشرات منها كواحد من فريق يعمل في خدمة الطوارئ الحكومية.

منح زيلينسكي "باترون" ومالكه، ميهيلو إيلييف، جائزة الدولة "للخدمة المتفانية" على هامش لقاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي كان في زيارة إلى أوكرانيا، الأحد.

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ويستخدم فريق إزالة الألغام والمفرقعات في تشيرنيهيف التكنولوجيا الكندية في عمله. وخلال تكريم الكلب، بدا أن ترودو يبحث في جيوبه عن الحلوى للكلب "باترون" لكن دون جدوى، وسط ضحكات الحضور.