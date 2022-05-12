كوريا الشمالية تعلن تسجيل أول إصابة بـ"كوفيد-19"

إجابة على أحد أهم أسئلة الوباء.. ما مقدار الحماية التي توفرها لك عدوى كورونا سابقة ضد الإصابة مرة أخرى؟

(CNN)-- أعلنت كوريا الشمالية، الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس"كوفيد-19" في العاصمة بيونغ يانغ، وفقًا لوسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الحالة مصابة بالمتحور أوميكرون، ووصفت الوكالة الوضع بأنه "حالة طوارئ وطنية كبري"، وليس من الواضح عدد الحالات التي تم الكشف عنها.

ولم تقر كوريا الشمالية من قبل بتسجيل أي حالات إصابة بالفيروس، على الرغم من أن الخبراء يزعمون أن ذلك قد يكون نتيجة لقدرة بيونغ يانغ المحدودة على إجراء فحوصات.

ويعتقد قليل من الناس أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون شخص قد نجت من فيروس أصاب الملايين في جميع أنحاء العالم، خاصة بعد تحذير وسائل الإعلام الحكومية في عام 2020 من احتمال وقوع"كارثة مميتة ومدمرة" إثر الاشتباه في إصابة منشق عاد من كوريا الجنوبية بفيروس كورونا.

وقد يكون تفشي الفيروس مروعًا لكوريا الشمالية، فمن غير المحتمل أن تكون البنية التحتية للرعاية الصحية المتداعية في البلاد غير قادرة على علاج عدد كبير من المرضى المصابين بمرض شديد العدوى.