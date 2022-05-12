دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، فنلندا من عواقب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مهددة بـ"خطوات انتقامية"، بينما أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو أن حكومة بلاده ستطرح اقتراح الانضمام للناتو على البرلمان للتصويت الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن تصريحات الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الحكومة الفنلندية سانا مارين عن الانضمام إلى الناتو، هي "تغيير جذري في السياسة الخارجية" لفنلندا. وأضافت الخارجية الروسية أن "هلسنكي يجب أن تكون على علم بمسؤولية وعواقب مثل هذه الخطوة".

وحذرت الخارجية الروسية من أن انضمام فنلندا المحتمل إلى الناتو سيلحق ضررا خطيرا بالعلاقات الثنائية الروسية الفنلندية، وقالت إن "روسيا ستضطر إلى اتخاذ خطوات انتقامية، من أجل وقف التهديدات لأمنها القومي التي تنشأ في هذا الصدد".

وأضافت الخارجية الروسية أن "الانضمام إلى الناتو سيكون أيضا انتهاكا مباشرا لالتزامات فنلندا القانونية الدولية، وفي مقدمتها معاهدة باريس للسلام لعام 1947 ومعاهدة عام 1992 بين روسيا وفنلندا بشأن أساسيات العلاقات".

من جانبه، صرح وزير الخارجية الفنلندي بأن حكومة بلاده ستقدم اقتراح الانضمام للناتو وسُيطرح للتصويت في جلسة عامة بالبرلمان، الاثنين المقبل، قائلا إنه "من المهم إجراء مناقشة برلمانية مناسبة".

وأضاف هافيستو أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد "غيّر إلى حد كبير المشهد الأمني ​​في أوروبا"، وتابع بالقول إنه غيّر أيضًا الرأي العام بشأن عضوية الناتو، موضحا أنه "للمرة الأولى على الإطلاق يدعم غالبية الفنلنديين الانضمام للناتو".