بعد عزمها الانضمام إلى الناتو.. روسيا تعلن قطع الكهرباء عن فنلندا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- تعتزم روسيا تعليق صادرات الطاقة إلى فنلندا اعتبارًا من يوم السبت بسبب مشاكل في تلقي المدفوعات، حسب بيان مشغل نظام النقل الفنلندي (فينغريد).

وقال بيان فينغريد": "RAO Nordic Oy، وهي شركة تابعة للكيان الروسي Inter RAO، الذي يتاجر بالكهرباء عبر موصلات 400 كيلو فولت، ستعلق واردات الكهرباء إلى فنلندا في الساعة 1 صباحًا يوم السبت 14 مايو 2022".

وقالت الشركة التابعة إنها لم تتلق مدفوعات عن كميات الكهرباء المباعة منذ 6 مايو/ أيار، وأن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أكثر من 20 عامًا من تاريخ تداولها.

وأضافت: "لسوء الحظ، في ظل الوضع الحالي المتمثل في نقص الدخل النقدي، لا تستطيع RAO Nordic سداد مدفوعات الكهرباء المستوردة من روسيا. ولذلك، فإننا مضطرون إلى تعليق استيراد الكهرباء اعتبارًا من 14 مايو/ أيار".

وفقًا لفينغريد، فإن كفاية الكهرباء في فنلندا ليست مهددة، حيث غطت الواردات الروسية في السنوات الأخيرة 10٪ من إجمالي استهلاك فنلندا.

وقالت ريما بايفينن، النائب الأول لرئيس عمليات نظام الطاقة في فينغريد: "سيتم تعويض نقص استيراد الكهرباء من روسيا عن طريق استيراد المزيد من الكهرباء من السويد وتوليد المزيد من الكهرباء في فنلندا".

يأتي ذلك بعد إعلان وزيرة الخارجية الفنلندية، بيكا هافيستو، للصحفيين الخميس، عزم الحكومة الفنلندية تقديم طلب ثان، الأحد، تقترح فيه انضمام البلاد إلى الناتو. ومن المقرر بعد ذلك طرح الاقتراح للتصويت البرلماني في جلسة عامة مقررة صباح الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن انضمام فنلندا المحتمل إلى الناتو يمثل "تغييرًا جذريًا في السياسة الخارجية للبلاد"، وحذرت من اتخاذ إجراءات مضادة.

وأضافت أن "روسيا ستضطر إلى اتخاذ خطوات انتقامية، عسكرية وفنية وغير ذلك من طبيعتها، من أجل وقف التهديدات لأمنها القومي التي تنشأ في هذا الصدد".

في أواخر أبريل/ نيسان، قالت شركة غازبروم إنها أوقفت بالكامل الإمدادات لشركة الغاز البولندية PGNiG و Bulgargaz البلغارية بعد أن رفضتا تلبية طلب موسكو بالدفع بالروبل بدلاً من اليورو أو الدولار.