الليلة خسوف كلي للقمر.. إليكم المناطق التي ستشهده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يشهد العالم الليلة (الأحد إلى الاثنين) 16 مايو/ أيار، خسوفا كليا للقمر، وفقا لبيان صادر عن مركز الفلك الدولي.

وقال محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي في بيان وصل CNN بالعربية نسخة منه: "لا يشاهد (الخسوف) من شرق العالم العربي لغروب القمر قبل بداية الخسوف الملاحظ.. وبالنسبة للدول العربية، تشاهد بدايته من شرق أفريقيا مثل مصر والسودان، ويشاهد كاملا من غرب أفريقيا، وتحديدا في الجزائر والمغرب".

وأضاف: "الخسوف غير مشاهد من دول الخليج واليمن والعراق وبلاد الشام، مع وجود إمكانية لملاحظة تغير طفيف على لمعان القمر من غرب السعودية وغرب بلاد الشام وذلك قبل غروب القمر بدقائق، وعندها سيكون القمر قريبا من الأفق الغربي، ويلزم الرصد من مكان أفقه الغربي مكشوف تماما حتى لا يختفى القمر خلف المرتفعات في جهة الغرب".

وعن التوقيت ذكر بيان مركز الفلك الدولي أنها كالتالي:

- بداية دخول القمر في منطقة شبه الظل: الساعة 01:32 غرينتش.

- بداية ملاحظة تغير على لمعان القمر: حوالي الساعة 02:20 غرينتش.

- بداية الجزئي: الساعة 02:28 غرينتش.

- بداية الكلي: الساعة 03:29 غرينتش.

- الذروة: الساعة 04:12 غرينتش.

- نهاية الكلي: الساعة 04:54 غرينتش.

- نهاية الجزئي: الساعة 05:56 غرينتش.

- نهاية شبه الظل: الساعة 06:51 غرينتش.

- موعد غروب القمر: مع شروق الشمس تقريبا.