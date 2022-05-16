أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بـ"الخطأ ذي العواقب طويلة الأمد"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

وكانت قد ألمحت الحكومة الفنلندية الأحد إلى عزمها الانضمام إلى الناتو، لتتخلى بذلك عن عقود من الحيادية وتتجاهل تهديدات روسيا بالانتقام، وذلك في مسعى منها لتقوية أمنها في ظل الحرب المندلعة في أوكرانيا.

من جانبه، أعلن الحزب الحاكم في السويد أن البلاد تدعم فكرة الانضمام إلى الحلف.

وقال ريابكوف وفقا لتاس: "على كلتيهما ألا تعيشان في أوهام حول أننا سوف سنتعايش مع ذلك (الانضمام للناتو)"، وأردف قائلا: "هذا خطأ آخر بتبعات طويلة الأمد"، حسب قوله.

وسيعني انضمام فنلندا للناتو، والذي قد يستغرق أشهرا، أن الحلف الذي تقوده أمريكا سينشر قواته على أعتاب روسيا، وذلك كون البلدين يرتبطان بحدود يبلغ طولها 830 ميلا.

وأضاف المسؤول الروسي قائلا: "حقيقة أن امن السويد مثل أمن فنلندا، لن يصبح أقوى كنتيجة لهذا القرار، هو أمر واضح بالنسبة لنا"، حسب تعبيره.

وختم ريابكوف قائلا: "سيرتفع مستوى التصعيد العسكري بشكل عام، وستزداد ضبابية المشهد في هذه المنطقة، إنه لمن المثير للشفقة أن يتخلى البعض عن أساسيات المنطق مقابل أفكار وهمية حول ما يجب فعله في مثل هذا الظرف"، حسب قوله.