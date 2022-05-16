باريس، فرنسا (CNN)-- قال قصر الرئاسة الفرنسي (الإليزيه)، في بيان الإثنين، إن فرنسا عيّنت إليزابيث بورن كرئيسة لوزراء البلاد خلفا لجان كاستكس.

بورن، وزيرة البيئة والنقل والعمل السابقة، هي أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ 30 عامًا وثاني امرأة فقط على الإطلاق تشغل منصب رئيس الوزراء بموجب الدستور الفرنسي الحالي.

الأولى كانت إديث كريسون، الذي كان رئيس وزراء الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران بين مايو/ أيار 1991 وأبريل/ نيسان 1992.

ستقود بورن حكومة فرنسية من المرجح أن يتم تكليفها بأولويات الحملة الانتخابية للرئيس ماكرون: إصلاح التقاعد وتوسيع نطاق السياسات المصممة لمكافحة تغير المناخ.وتم "تكليفها بتشكيل الحكومة"، بحسب الإليزيه