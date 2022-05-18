دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تأييده لطلب انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) واصفا الحدث بـ"التاريخي".

وقال بايدن في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أؤيد بشدة الطلبين التاريخيين التي قدمتهما فنلندا والسويد للحصول على عضوية في الناتو".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "أتطلع للقاء الرئيس سائولي نينيستو ورئيسة الوزراء ماغدلينا أندرسون، في واشنطن غدا لمناقشة طلبيهما والأمن الأوروبي بشكل موسع".

I strongly support the historic applications from Finland and Sweden for membership in NATO. I look forward to welcoming President Sauli Niinistö and Prime Minister Magdalena Andersson to Washington tomorrow so that we can further discuss their applications and European security.

وكانت قد سلمت كل من فنلندا والسويد طلبيهما للانضمام للناتو الثلاثاء، حسبما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

يذكر أن الطلب يجابه برفض تركي واضح من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان، وحكومته.