رغم معارضة تركيا.. بايدن يعلن تأييده لانضمام فنلندا والسويد للناتو ويصف الحدث بـ"التاريخي"

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هل تريد فنلندا الانضمام للنانو بسبب خوف تعرضها لهجوم؟ الرئيس يرد لـCNN
01:56
هل تريد فنلندا الانضمام للناتو خشية تعرضها لهجوم؟ الرئيس يرد لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تأييده لطلب انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) واصفا الحدث بـ"التاريخي".

وقال بايدن في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أؤيد بشدة الطلبين التاريخيين التي قدمتهما فنلندا والسويد للحصول على عضوية في الناتو".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "أتطلع للقاء الرئيس سائولي نينيستو ورئيسة الوزراء ماغدلينا أندرسون، في واشنطن غدا لمناقشة طلبيهما والأمن الأوروبي بشكل موسع".

وكانت قد سلمت كل من فنلندا والسويد طلبيهما للانضمام للناتو الثلاثاء، حسبما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

يذكر أن الطلب يجابه برفض تركي واضح من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان، وحكومته.

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