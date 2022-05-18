رئيس فنلندا يرد على تصريحات أردوغان بشأن عضوية الناتو

(CNN)-- قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إنه "متأكد" من حل الخلاف مع تركيا بشأن عضوية فنلندا والسويد المحتملة في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف نينيستو، في خطاب أمام البرلمان السويدي، يوم الثلاثاء: "في الأيام الأخيرة، تغيرت تصريحات تركيا وتشددت بسرعة كبيرة لكنني متأكد من أننا سنحل الموقف من خلال مناقشات بناءة".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، يوم الاثنين، إنه لن يوافق على عضوية السويد وفنلندا في "الناتو" بسبب العقوبات المفروضة على تركيا بسببهما، واتهم البلدين كذلك بإيواء "منظمات إرهابية" كردية.

وردا على سؤال من أحد أعضاء البرلمان السويدي عن آرائه بشأن هذه المسألة، وصف نينيستو النزاع الأخير مع تركيا بأنه "مفاجئ"، وذكر أنه في اتصال مع أردوغان قبل شهر، قال الرئيس التركي إن لديه آراء "مؤيدة" بشأن عضوية فنلندا في الناتو.

وتابع الرئيس الفنلندي: "الآن المشكلات تسللت، وهذا يعني أننا يجب أن نواصل مناقشاتنا، أنا متفائل".