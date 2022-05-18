زيلينسكي يتحدث عن تشارلي شابلن وهتلر خلال كلمة في مهرجان كان

كييف، أوكرانيا (CNN)-- ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، كلمة افتراضية في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الخامس والسبعين، تحدث فيها عن ارتباط الفيلم بالواقع ودور السينما خلال فترة حكم أدولف هتلر الديكتاتورية لألمانيا.

وقال زيلينسكي، بالإشارة إلى فيلم "الدكتاتور العظيم" للممثل تشارلي شابلن، الذي تم عرضه في الأربعينيات من القرن الماضي: "لم يدمر الديكتاتور الحقيقي في ذلك الوقت، ولكن بفضل السينما وبفضل هذا الفيلم، لم تعد السينما صامتة كانت تتحدث وكانت صوت انتصار الحرية في المستقبل ."

وأضاف: "مرة أخرى، كما في الماضي، يوجد ديكتاتور اليوم ومرة أخرى، هناك حرب من أجل الحرية ومرة أخرى، كما في الماضي، يجب ألا تصمت السينما"، وتابع: "أنا مقتنع بأن الدكتاتور سيخسر، سننتصر في هذه الحرب، المجد لأوكرانيا".

وكان خطاب زيلينسكي هو أحدث خطاب له في جولة عالمية دبلوماسية افتراضية لجذب الانتباه العالمي إلى محنة أوكرانيا أثناء الغزوالروسي، الذي بدأ في فبراير/ شباط.

وفي أبريل/ نيسان، الرئيس الأوكراني في حفل توزيع جوائز غرامي السنوي حيث دعا إلى السلام وطالب بإنهاء الحرب.