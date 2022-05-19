أردوغان يجدد التأكيد على موقفه الرافض لانضمام السويد وفنلندا للناتو

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده "ستقول لا لدخول السويد وفنلندا إلى الناتو" مجددا التأكيد على موقف أنقرة الرافض لهذه الخطوة نظرا لان ستوكهولم وهلسنكي تحتضنان مجموعات كردية تصفها تركيا بـ"المنظمات الإرهابية".

وفي مؤتمر مع طلاب في أنقرة، قال أردوغان: "لقد أبلغنا أصدقاءنا المعنيين بأننا سنقول لا لدخول السويد وفنلندا للناتو، وسنواصل طريقنا في هذا الاتجاه"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "الناتو منظمة أمنية ولا يمكن أن نقبل بحضور منظمات إرهابية فيها"، حسب تعبيره.

ويشير أردوغان في تصريحاته إلى حزب العمال الكردستاني الذي يطالب بالاستقلال عن تركيا، وتخوض المجموعة نزاعا مسلحا مع أنقرة منذ عقود وصُنفت منظمة إرهابية من جانب تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتحتضن فنلندا والسويد مجتمعا كرديا، علما أن أردوغان لم يكشف عمن كان يقصد في تصريحاته.

يذكر أن الدولتين الاسكندنافيتين تقدمتا رسميا الأربعاء بطلبين للانضمام لحلف شمال الأطلسي، وهو القرار الذي أدى للغزو الروسي على أوكرانيا.