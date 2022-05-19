حسابات بوتين و"هديته" للغرب.. تفاعل على ملف انضمام السويد وفنلندا للناتو

العالم
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تقديم فنلندا والسويد طلبا رسميا للانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ألقوا فيها الضوء على حسابات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في هذا الصدد.

وكان بوتين قد قال إن روسيا ليس لديها مشكلات مع فنلندا والسويد، وانضمامهما إلى الناتو لن يشكل تهديدًا، لكنه سيثير ردًا، حيث قال: "أما بالنسبة لتوسيع الناتو، بما في ذلك من خلال الأعضاء الجدد في الحلف وهما فنلندا والسويد - ليس لدى روسيا مشكلات مع هذه الدول. لذلك، بهذا المعنى، فإن التوسع على حساب هذه الدول لا يشكل تهديدًا مباشرًا لروسيا".

وأضاف "لكن توسيع البنية التحتية العسكرية في هذه المنطقة سيؤدي بالتأكيد إلى ردنا. سنرى ما سيكون على أساس التهديدات التي ستنشأ بالنسبة لنا".

ويذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ قد أعلن، الأربعاء، إن فنلندا والسويد سلمتا طلبًا للانضمام إلى حلف الناتو.

كما قال ستولتنبرغ بعد استلامه الطلبات من سفراء فنلندا والسويد في المقر الرئيسي للناتو في بروكسل إن "الطلبات التي قدمتموها اليوم هي خطوة تاريخية.. سينظر الحلفاء اليوم إلى الخطوات التالية في مساركم إلى الناتو".

"وتابع قائلا: "يجب أخذ المصالح العسكرية لجميع الحلفاء بعين الاعتبار ونحن مصممون على العمل على جميع القضايا والوصول إلى نتائج سريعة".

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