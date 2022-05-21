انتخابات أستراليا.. فوز العمال وهزيمة المحافظين بعد 9 سنوات في الحكم

بريزبن، أستراليا (CNN) -- وجّه الناخبون الأستراليون توبيخًا حادًا إلى حكومة يمين الوسط، لينهوا تسع سنوات من الحكم المحافظ، لصالح معارضة يسار الوسط التي وعدت باتخاذ إجراءات أقوى بشأن تغير المناخ.

يبدو أن زعيم حزب العمال الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، متأكد من تشكيل حكومة أقلية، على الرغم من أنه لم يتضح من استمرار الفرز إذا كان الحزب سيحصل على مقاعد كافية للأغلبية، وفقًا لتوقعات من ثلاث شبكات إخبارية.

تحتاج الأحزاب إلى أغلبية 76 مقعدًا لتشكيل حكومة أغلبية. يبلغ عدد مقاعد العمال حاليًا حوالي 70، وفقًا للجنة الانتخابية الأسترالية.

أظهر العد المبكر تأرجحًا قويًا تجاه مرشحي حزب الخضر والمستقلين الذين طالبوا بخفض انبعاثات أعلى بكثير من الالتزامات التي قطعها تحالف رئيس الوزراء سكوت موريسون.

أعلنت أماندا ماكنزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبحاث مجلس المناخ، أن العمل المناخي هو الفائز في التصويت.

وقالت في بيان: "وضع ملايين الأستراليين المناخ في المرتبة الأولى. والآن، حان الوقت لإعادة ضبط جذرية لكيفية تعامل هذه الأمة العظيمة في بلدنا مع تحديات المناخ".

شغل ألبانيزي منصب وزير في حكومة حزب العمال السابقة برئاسة رئيسي الوزراء كيفن رود وجوليا جيلارد، قبل أن يتولى منصب زعيم حزب العمال بعد خسارة الحزب في الانتخابات الأخيرة في عام 2019.

تسببت هذه الخسارة في دفع الريح إلى حزب العمال وعادوا إلى هذه الحملة الانتخابية بوعود أكثر تواضعًا لتجنب إخافة الناخبين القلقين بشأن التغيير الجذري.

بخلاف المناخ، ركزت هذه الانتخابات على شخصية القادة. كان موريسون لا يحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين وبدا أنه اعترف بنفس القدر عندما اعترف خلال الأسبوع الأخير من الحملة بأنه كان "جرافة صغيرة". كان يشير إلى اتخاذ قرارات صعبة أثناء الوباء وقطع صفقة غواصات مع فرنسا، لكنها عكست مزاعم حول أسلوب قيادته باعتباره أكثر استبدادًا منه تعاونيًا.

وفي حديثه إلى أنصاره في وقت متأخر من ليلة السبت، قال موريسون إنه اتصل بألبانيزي وهنأه على فوزه في الانتخابات. وقال: "كنت أؤمن دائمًا بالأستراليين وحكمهم، وكنت دائمًا على استعداد لقبول حكمهم".

قبل منتصف الليل بقليل، خرج ألبانيزي وسط هتافات من أنصاره وقال إنه سيسعى لتوحيد الأمة. وقال: "سأعمل كل يوم لجمع الأستراليين معًا. وسأقود حكومة تليق بشعب أستراليا".

وأضاف: "يمكنني أن أعد جميع الأستراليين بهذا بغض النظر عن تصويتكم اليوم، فإن الحكومة التي أقودها ستحترم كل واحد منكم كل يوم".

ماذا سيفعل ألبانيز كرئيس للوزراء؟

ستكون إحدى أولويات ألبانيزي الأولى كرئيس للوزراء إعادة بناء العلاقات مع القادة الأجانب الذين يقول إن موريسون أهملهم في السنوات الأخيرة. ومن بينهم قادة جزر المحيط الهادئ، بما في ذلك جزر سليمان التي وقع زعيمها اتفاقية أمنية مع بكين، مما أثار مخاوف من أن الصين تخطط لبناء أول قاعدة عسكرية لها في المحيط الهادئ.

يعتزم ألبانيزي السفر إلى طوكيو يوم الثلاثاء مع وزيرة الخارجية بيني وونغ لإجراء محادثات مع أعضاء الرباعية من الولايات المتحدة والهند واليابان، حيث سيناقشون الأولويات لحماية حرية المرور في المحيطين الهندي والهادئ.

كانت أزمة المناخ واحدة من القضايا الحاسمة في الانتخابات، باعتبارها واحدة من نقاط الاختلاف القليلة بين الائتلاف والعمال، ومصدر قلق رئيسي للناخبين، وفقا لاستطلاعات الرأي.

قالت ماريا تافلاجا، محاضرة في السياسة والعلاقات الدولية في الجامعة الوطنية الأسترالية، إن التأرجح نحو الخضر كان رائعًا. وأضاف: "أعتقد أن هذه النتائج قد فاجأت الجميع... أعتقد أنها ستعني أنه سيكون هناك عمل أكبر وأسرع بشأن تغير المناخ على نطاق أوسع".

وعد العمال بخفض الانبعاثات بنسبة 43٪ بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050، جزئيًا عن طريق تعزيز الآلية المستخدمة للضغط على الشركات لإجراء تخفيضات.

لكن معهد أبحاث المناخ يقول إن خطط العمال ليست طموحة بما يكفي للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية في حدود 1.5 درجة مئوية، على النحو المبين في اتفاقية باريس.

وقال المعهد إن سياسات حزب العمال أكثر اتساقًا مع ارتفاع درجتين مئويتين، وهو أفضل بشكل هامشي من خطة الائتلاف.

لتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، يخطط حزب العمال لتحديث شبكة الطاقة الأسترالية وإطلاق البنوك الشمسية والبطاريات المجتمعية. ولكن على الرغم من التزامها الصافي الصفري، يقول حزب العمال إنه سيوافق على مشاريع الفحم الجديدة إذا كانت مجدية بيئيًا واقتصاديًا.