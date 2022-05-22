نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—علق الجنرال المتقاعد، مارك هيرتلينغ، القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا والجيش السابع، على التقارير التي يتم تداولها بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين شخصيا يتخذ قرارات تكتيكية ويحرك قواته على أرض المعركة في أوكرانيا.

وقال هيرتلينغ في مقابلة على CNN: "أنا مبتسم لأن ما يفعله السيد بوتين لا يؤدي إلا إلى تفاقم المشاكل التي يواجهها. بادئ الأمر، لقد أبلغت أنه أقال العديد من جنرالاته، عندما تبدأ في القيام بذلك على أعلى مستوى، فإن الجنرالات الباقين لا يريدون إعطاء المزيد من الحقائق خوفًا من احتمال طردهم.. هو يخيف الجنرالات، ولكن كما ذكرت، هو يتخذ الآن أيضًا قرارات على المستوى التكتيكي".

وأضاف هيرتلينغ: "ما أحصل عليه من مصادري على الأرض، فإن بوتين يتخذ القرارات على المستوى التكتيكي ويحرك القوات، عندما يكون القائد الاستراتيجي، رئيس الدولة، يقوم بهذه الأنواع من الأشياء وفي الأساس ليس لديه خلفية عسكرية، فإنه سيؤدي إلى المزيد والمزيد من المشاكل".

وأردف: "أنت ترى القوات الروسية وصلت إلى طريق مسدود، كما توقع الكثيرون قبل عدة أسابيع، وتحولت إلى مبارزة مدفعية مع استمرار الاستنزاف من كلا الجانبين على الخطوط الأمامية في دونباس".