بايدن يكشف عن انضمام 13 دولة إلى حلف اقتصادي لمواجهة الصين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، أن هناك 13 دولة ستنضم إلى حلف اقتصادي لـ"آسيا-والمحيط الهادئ" في إطار سعيه لتشكيل كيان اقتصادي لمواجهة الصين.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي من العاصمة اليابانية، طوكيو: "إطار العمل يمثل التزاما بالعمل مع أصدقائنا المقربين وشركائنا في المنطقة لمواجهة التحديات الأبرز للتأكد من توفير تناقسية اقتصادية في القرن الـ21".

وأردف الرئيس الأمريكي قائلا إن الحلف يشمل الاقتصاد الرقمي وحماية العمال، ويشمل ايضا تقوية سلاسل الانتاج ومكافحة الفساد.

وأشار بايدن إلى أن الحلف يظهر "قوة الديموقراطية على أرض الواقع"، حسب تعبيره.

وامتدخ الرئيس الأمريكي مساعدة اليابان في عزل روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، ووصف كيشيدا بـ"الاستثنائي" في تصرفه حيال الأزمة، ولفت إلى أن اتحاد الجهود يوصل "رسالة قوية" حول قدرة الغرب على الدفاع عن سلطة القانون.