أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في مقابلة حصرية مع مذيعة CNN، بولا هانكوك على أن تعزيز تحالف بلاده مع الولايات المتحدة لا يعني أن الصين غير مهمة.

وأكد على أن تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة في مجالات الأمن والتكنولوجيا، لا يعني بأن التعاون الاقتصادي مع الصين غير مهم، مستبعداً حساسية الصين تجاه هذا الأمر.

ولدى سؤاله عما إذا كان قلقاً بشأن رد الفعل العنيف من الصين على علاقة كوريا الجنوبية بالولايات المتحدة، عرض الرئيس موقفًا مختلفًا، قائلاً إن التحالفات الجيدة قد تخدم مصالح الجميع.

في سياقٍ متصل، قال الرئيس يون: "إن الكثير من الناس يقولون إن الولايات المتحدة والصين في منافسة استراتيجية لكنهما أكبر شريكين تجاريين... فهما وإن كانتا في منافسة سياسية، فلا بد أن يستمر تعاونهما الاقتصادي والتجاري".

وتابع الرئيس الكوري قائلاً: "من الممكن نظريا أن يصدر رد فعل انتقامي من الصين" لكنه تساءل عما اذا كان مثل هذا الإجراء "سيصب في الملصحة الوطنية للصين".

وعندما طُلب منه الرد على التصريحات القاسية التي أدلى بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي بشأن ما تحاول الولايات المتحدة الآن تحقيقه في آسيا، قال الرئيس يون إن "الصين الآن جزء من مجموعة الـ2 وأيضًا واحدة من قادة العالم. يجب عليهم أيضاً الالتزام بالنظام الدولي القائم المبني على أسس القيم العالمية، ولا يجب أن يقتصر دورها على المشاركة فحسب، بل قيادته أيضا".