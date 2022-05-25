كواليس تحركات ضد أردوغان عقب موقف أنقرة من فنلندا والسويد.. نشطاء يتفاعلون على إلغاء الرئيس التركي الاجتماع مع اليونان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي على إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلغاء بلاده عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي مع اليونان، رابطين ذلك بتصريحات يونانية على خلفية موقف أنقرة من انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وكان أردوغان قد قال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "تركيا أجرت محادثات مع اليونان واتفقت معها على عدم إدخال طرف ثالث بين البلدين، ورغم ذلك قام رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بزيارة الولايات المتحدة وألقى في الكونغرس الأمريكي كلمة تضمنت تصريحات ضد أنقرة".

وذكر أردوغان أن "ميتسوتاكيس حرض الأمريكيين على عدم تزويد تركيا بطائرات إف-16."، وتابع: "كنا سنعقد هذه السنة اجتماع المجلس الاستراتيجي المشترك (مع اليونان)، لم يعد هناك أحد اسمه ميتسوتاكيس بالنسبة لي، ولا أقبل بعقد لقاء كهذا معه إطلاقا، لأننا نواصل طريقنا مع الأشخاص الشرفاء الذين يحفظون عهودهم"، وفقا لما نقلته الأناضول.

وقال أردوغان مخاطبا رئيسة وزراء السويد، منتقدا خروج مناصري "بي كا كا/ ي ب ك" و "د ه ك ب – ج" قبل أيام في مسيرة طافت شوارع ستوكهولم رافعين ملصقات لزعمائهم، حيث قال: "أود أن أؤكد مرة أخرى أن أولئك الذين يحمون الإرهابيين من خلال تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لتركيا، يجب أن يتخلوا أولاً عن مواقفهم غير القانونية والعبثية والمتغطرسة التي كانوا يبدونها ضدنا منذ زمن. وعندما نرى هذا التغيير عبر ممارسات ملموسة، لا ينبغي أن يساور أحد أدنى شك في أننا سنقوم بما يترتب علينا".

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