تحقيق لـCNN.. دليل جديد يشير إلى مقتل شيرين أبو عاقلة في هجوم متعمد من القوات الإسرائيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الخميس، أن المؤكد في قضية مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، أن الجيش الإسرائيلي لم يطلق النار متعمدا نحو الصحفية، مشيرا إلى أن أبو عاقلة قُتلت في ساحة قتال.

وقال كوخافي في تصريحات نقلها الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي: "ينشر العدو قواته ووحداته داخل المناطق المأهولة فوق وتحت بيوت المدنيين وأحيانًا داخل غرفة في بيت مدني ويجعل المدنيين وسيلة وبذلك يعرض القتال داخل المناطق المأهولة كل مدني غير ضالع بالارهاب يسكن فيها أو يجد نفسه داخلها للخطر"، حسب قوله.

وأردف رئيس الأركان الإسرائيلي قائلا: "بشكل مشابه أصيبت وقتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة حن نتأسف على وفاتها ونحاول الوصول الى الحقيقة من خلال كل الطرق الممكنة منذ وقوع الحادثة. لكي نتوصل الى الحقيقة هناك مؤشرات مهمة موجودة لدى الجانب الفلسطيني وليس لدينا"، على حد قوله.

وأضاف كوخافي قائلا: "يحاول جيش الدفاع اجراء تحقيق مهني ودقيق في ظروف مقتل شيرين أبو عاقلة، ولكن الفلسطينيون يرفضون السماح بذلك"، على حد قوله.

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي قائلا: " أدعو الجانب الفلسطني من جديد الى التعاون والسماح بالوصول الى الحقيقة وازالة الشكوك وعلامات الاستفهام. في المقابل اذا لم نتمكن من الوصول الى جميع التفاصيل لن نتمكن من التحديد بشكل مطلق من أطلق الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة"، حسب تعبيره.

وواصل رئيس الأركان الإسرائيلي قائلا: " هناك استنتاج واضح يمكن اعلانه صراحة وبدون أي مجال للشك: لا يوجد أي جندي في جيش الدفاع أطلق النار بشكل متعمد نحو الصحافية شيرين أبو عاقلة هذا هو الاستنتاج الذي توصلنا اليه بعد التحقيق والفحص ولا يوجد أي استنتاج آخر"، حسب قوله.

وأضاف كوخافي قائلا: " لو توصلنا الى الحقيقة فكنّا نعلنها صراحة حيث كنا نعرض واحدة من النتيجتيْن: الأولى اننا نحن من أطلق الرصاصة وكنا نعلن ذلك صراحة ونتحمل المسؤولية.والثانية ان الرصاصة لم تطلق من بندقية إسرائيلية ولذلك الحديث عن اطلاق نار من الجانب الفلسطيني قتل شيرين أبو عاقلة".

وأردف رئيس الأركان الإسرائيلي: " لقد دعا جيش الدفاع لاجراء تحقيق مشترك مع الفلسطينيين حيث قوبلت دعوته بالرفض كما دعا جيش الدفاع الفلسطينيين لمشاركة الأمريكيين في التحقيق حيث قوبلت دعوته بالرفض طلب جيش الدفاع فحص الرصاصة حتى بشكل مشترك فقوبلت دعوته بالرفض"، حسب قوله.

يذكر أن المائب العام الفلسطيني كان قد أصدر نتائج تقريره حول مقتل أبو عاقلة في وقت سابق الخميس، وخلُص إلى أنها قُتلت برصةص جندي إسرائيلي بشكل "متعمد"، حسب قوله.