أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، موضوع انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في اتصال هاتفي الخميس.

وفقا لبيان إعلامي صادر عن قصر الإليزيه عن الاتصال، فإن ماكرون أصر على "ضرورة احترام القرارات السيادية لهاتين الدولتين"، والذي قال إنهما جاء نتيجة "لعملية ديمقراطية" و"رد فعل على تطور البيئة الأمنية لدى الدولتين".

بالمقابل، أبدى أردوغان معارضته لانضمام الدولتين للحلف العسكري، مشيرا إلى أنهما تحتضنان "مجموعات إرهابية" كردية ما سيمنعهما من الانضمام للناتو.

وقال الرئيس التكري لماكرون إن "علاقات السويد وفنلندا مع الأفراد وما يُسمى بالمنظمات التي تخضع لسيطرة مجموعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية لن يتسق مع روح حلف شمال الأطلسي"، حسبما نشر مكتب الاتصال الحكومي التركي عن الاتصال.

وناقش الرئيسان أيضا أزمة الأمن الغذائي وركزا بالتحديد على "الحاجة الملحة لتمكين أوكرانيا من تصدير قمحها"، وفقا للإليزيه.