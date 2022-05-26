السويد ترد على مزاعم أردوغان الخاصة بـ"تمويل منظمات إرهابية"

(CNN)-- قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون إن بلادها "لا ترسل أموالاً إلى منظمات إرهابية"، رداً على مزاعم قالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات سابقة، خلال إعلانه رفض انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضافت أندرسون، خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم، يوم الأربعاء، أن الحوار بين تركيا والسويد"مستمر" في إطار الجهود لمواجهة المخاوف التركية بشأن انضمام السويد إلى التحالف العسكري.

وتابعت أن الجانبين التركي والسويدى "سوف يتابعان خلال المناقشات عددًا من الأشياء التي لم تكن واضحة في تقارير وسائل الإعلام والبيانات من أماكن أخرى".

وقالت: "من الواضح أن الأمر يتعلق بالمكان الذي نرسل فيه مساعداتنا المالية، على سبيل المثال، وأن نبيع الأسلحة، نحن لا نرسل الأموال إلى المنظمات الإرهابية أو الأسلحة أيضًا".

وذكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي خاطب الصحفيين إلى جانب أندرسون، أنه على الرغم من أنه "لا يريد الإدلاء بأي تصريح من شأنه أن يجعل الأمور أكثر صعوبة، إلا أنه أراد التعبير عن دعم الاتحاد الأوروبي للخطوة المهمة التي اتخذتها السويد وفنلندا قررت قبول التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو".

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، قال أردوغان إن تركيا "ستقول لا لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو"، متهما البلدين بإيواء "منظمات إرهابية" كردية.