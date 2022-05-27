جونسون يصف بوتين بـ"التمساح" ويدعوه للانسحاب بكرامة وشرف من أوكرانيا

لندن، بريطانيا (CNN) – حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونوسن، الجمعة، من خطورة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشبها إياه بـ"التمساح".

وقال جونسون في مقابلة مع قناة "بلومبيرغ" عند سؤاله عن فكرة الجلوس مع بوتين: "كيف يمكن أن تتعامل مع تمساح عندما يكون على وشك أكل قدمك الأولى"، حسب تعبيره.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني قائلا عن الرئيس الروسي: "سيحاول تجميد الصراع، سيحاول وسيدعو لوقف إطلاق النار بينما يسيطر على مناطق مهمة في أوكرانيا"، على حد تعبيره.

وتابع جونسون قائلا: "نحن نريد أن تنتهي الحرب حقا، يجب أن تنتهي الحرب، لكن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تضع نهاية لها هي أن يقبل بوتين بذلك، لقد نجح في عملية "التطهير من النازية" في أوكرانيا ويمكنه الانسحاب بكرامة وشرف"، حسب تعبيره.

وختم رئيس الوزراء البريطاني قائلا: "هذا ما يجب أن يحدث، أنا لا أقول إن النازيين كانوا في أوكرانيا" لكنه أضاف قائلا إن بوتين لديه "الهامش السياسي للمناورة ووضع حد للحرب"، على حد تعبيره.