"جبت العيد".. أوباما يشعل ضجة بتغريدة ربط مجزرة تكساس بذكرى وفاة جورج فلويد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة ربط فيها بين مذبحة تكساس ووفاة 21 شخصا بيد طالب مسلح وبين ذكرى وفاة الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد.

وقال أوباما في تغريدته المنشورة، الخميس: "بينما نحزن على أطفال أوفالدي اليوم، يجب أن نأخذ وقتًا لندرك أن عامين قد انقضيا على مقتل جورج فلويد تحت ركبة ضابط شرطة. مقتله لا يزال معنا حتى يومنا هذا، وخاصة أولئك الذين أحبوه".

ويذكر أنه صدر حُكم بحق ضابط شرطة مينيابوليس السابق، ديريك شوفين، بالسجن 22 عامًا ونصف بتهمة القتل غير المتعمد من الدرجة الثانية في وفاة الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.

وأثار مقتل الـ21 شخصا بإطلاق النار في تكساس الجدل حول قوانين الأسلحة وحيازتها في الولايات المتحدة، حيث دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تمرير تشريع بشأن الأسلحة وأشار إلى أنه عندما تم تمرير حظر الأسلحة الهجومية، "انخفضت حوادث إطلاق النار".

وأضاف بايدن: "فكرة أن طفلًا يبلغ من العمر 18 عامًا يمكن أن يدخل متجر أسلحة ويشتري سلاحين هجوميين هي فكرة خاطئة تمامًا".

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