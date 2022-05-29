فقدان طائرة كانت متجهة لوجهة سياحية مشهورة في نيبال

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فُقدت طائرة تابعة لشركة تارا للطيران في نيبال، كانت تقل 22 شخصا عند الساعة 9:55 صباحًا بالتوقيت المحلي، صباح الأحد، تقل وفقا لما أكده متحدث باسم شركة الطيران لشبكة CNN.

وقال المتحدث في تصريحه لشبكة CNN، إنه كان على متن الطائرة 19 راكباً وثلاثة من أفراد الطاقم. وكانت الرحلة في طريقها من مدينة بوخارا إلى جومسوم، وهي بلدة سياحية شهيرة في وسط نيبال.

وأضاف المتحدث أنه الجيش النيبالي يقدم المساعدة في عمليات البحث الجارية عن الطائرة المفقودة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

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