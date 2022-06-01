دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستمر القتال العنيف في منطقة دونباس بشرقي أوكرانيا مع ورود أنباء عن قصف مستمر في عدة مناطق واشتداد حدة المعركة على مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية، في وقت قال فيه وزير الخارجية الروسي إن إخراج الجيش الأوكراني من دونيتسك ولوغانسك يمثل أولوية بالنسبة لموسكو.

بينما صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أولكسندر موتوزيانيك، الاثنين: "المعارك بلغت حدها الأقصى، وقوات الاحتلال الروسية تشتبك على طول خط المواجهة بأكمله وتحاول قصف مواقعنا الخلفية بالمدفعية"، حيث تسيطر القوات الروسية على حوالي 90% من المنطقة وما تزال تحاول اختراق الخطوط الأوكرانية لاستكمال الاستيلاء على لوغانسك.

وقال سيرهي هايدي، رئيس الإدارة الإقليمية في لوغانسك، في وقت متأخر الاثنين، إنه في حين تعرّضت جميع أجزاء منطقة لوغانسك التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية للهجوم، فإن "الوضع في سيفيرودونتسك هو الأصعب حقًا"، حيث تم الإبلاغ عن تدمير حوالي ثلثي العقارات فيها.