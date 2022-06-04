أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- انتقل الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن مؤقتًا من منزل شاطئ ريهوبوث بعد دخول طائرة صغيرة المجال الجوي المحظور، ولا يشكل ذلك تهديدًا للعائلة الأولى.

وقالت الخدمة السرية الأمريكية، في بيان، إن الطائرة الصغيرة دخلت المجال الجوي المحظور بالقرب من منزل بايدن الشاطئي عن طريق الخطأ.

وأضاف البيان: "قبل الساعة الواحدة بعد الظهر بقليل. دخلت اليوم طائرة مملوكة ملكية خاصة المجال الجوي المقيد فوق ريهوبوث ديلاوير بعد دخولها عن طريق الخطأ منطقة آمنة".

وتابع: "تم اصطحاب الطائرة على الفور إلى خارج المجال الجوي المحظور. يكشف التحقيق الأولي أن الطيار لم يكن على القناة الإذاعية المناسبة، ولم يكن يتبع NOTAMS (إشعار الطيارين) الذي تم تقديمه ولم يكن يتبع إرشادات الرحلة المنشورة".

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية، أنتوني غوليلمي، في البيان، الذي أقره البيت الأبيض، إن جهاز الخدمة السرية الأمريكية سيجري مقابلة مع الطيار.

بالإضافة إلى ذلك، أخبر مسؤول الخدمة السرية تجمع الصحفيين بأنه "تم اتخاذ تدابير أمنية احترازية ولكن لم يكن هناك تهديد كبير للحماية".