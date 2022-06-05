ماكرون وشولتز يتحدثان مع بوتين في مكالمة تاريخية.. ماذا دار بينهم؟

زيلينسكي: لا يمكن التحدث مع بوتين إلا بشكل مباشر وبدون وسطاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تفاعلا واسعا بعد دعوته إلى "عدم إذلال" روسيا وترك مجال امام الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية التي بدأت منذ الـ24 من فبراير/ شباط الماضي بأعقاب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن عمليات عسكرية بالبلاد.

جاء ذلك في وفي مقابلة لماكرون مع الصحف الإقليمية في فرنسا نشرت، السبت، حيث قال: "يجب علينا ألا نذل روسيا حتى نتمكن في اليوم الذي يتوقف فيه القتال من بناء منحدر للخروج بالطرق الدبلوماسية.. أنا مقتنع بأن دور فرنسا هو أن نكون قوة وسيطة".

وتابع الرئيس الفرنسي قائلا في المقابلة: "أعتقد، وقلت (لبوتين)، أنه يرتكب خطأ تاريخيًا وأساسيًا لشعبه، لنفسه وللتاريخ.."

ويذكر أن الرئيس الفرنسي لم يذهب بزيارة إلى أوكرانيا منذ الغزو لكنه قال إنه منفتح على هذا الاحتمال.

من جهته غرد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، السبت، قائلا إن "الدعوات لتجنب إذلال روسيا لن تؤدي إلا إلى إذلال فرنسا وكل الدول الأخرى التي قد تطالب بذلك. لأن روسيا هي التي تهين نفسها. وكلنا نركز بشكل أفضل على كيفية وضع روسيا في مكانها. هذا سيجلب السلام وينقذ الأرواح".