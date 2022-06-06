روسيا تفقد جنرالاً آخر في شرقي أوكرانيا

جنرال أمريكي متقاعد: بوتين أخبر قواته سيُستقبلون بالفودكا عند غزو أوكرانيا لكنهم اُستقبلوا بالمولوتوف

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية، نقلا عن قناة تلغرام التابعة لمراسل حربي، الأحد، أن جنرالًا روسيًا توفي في دونباس شرقي أوكرانيا.

وعرّفت وسائل الإعلام الحكومية الروسية والقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال الروسي باسم رومان كوتوزوف.

وقالت قناة روسيا 24: "وفقًا لقناة تليغرام للمراسل العسكري ألكسندر سلادكوف، فإن كوتوزوف، وهو مواطن من القوات المحمولة جواً، قاد الناس إلى الهجوم وقتل في المعركة".

وقال الجيش الأوكراني أيضًا إن كوتوزوف قُتل.

وصرّح الجيش الأوكراني، الأحد، في منشور على فيسبوك: "اللواء رومان كوتوزوف، قائد الفيلق الأول في جمهورية دونتيسك، تم نزع سلاحه رسميًا".

قبل إرساله إلى جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية، عمل كوتوزوف كرئيس أركان للجيش 29 من الأسلحة المشتركة للمنطقة العسكرية الشرقية لروسيا، وفقًا لصحفي وكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة UNIAN، رومان تسيمباليوك.