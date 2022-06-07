رئيس وزراء بريطانيا يفوز في التصويت على حجب الثقة ويحتفظ بمنصبه

(CNN)-- نجا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الاثنين، من تصويت على حجب الثقة منه أجراه نواب في حزب المحافظين ضده، حيث فاز جونسون بتصويت أغلبية النواب في حزبه 211-148، بحسب ما أعلن غراهام برادي رئيس لجنة الحزب التي أشرفت على التصويت.

وسيبقى جونسون كقائد لحزب المحافظين الحاكم ورئيس للوزراء، وكان مطلوبا أن يصوت ضده ما لا يقل عن 180 من نواب حزبه لإجباره على التنحي.

وبموجب قواعد حزب المحافظين، التي يمكن تغييرها في أي وقت، فإن القائد الذي ينجو من التصويت على الثقة يكون في مأمن من مثل هذا التحدي لمدة 12 شهرًا.